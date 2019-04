"No me imaginé que me iban a hacer esta pregunta. Yo me siento parte de un equipo que tiene un enorme compromiso con la Provincia. Somos el único espacio con candidato definido, que es Mauricio Macri, y una candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Nos concentramos en lo que la gente más espera de nosotros, en gobernar. Voy a volver a ser si me vuelven a elegir los próximos cuatro años", fue la respuesta de Vidal.