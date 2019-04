Durante una hora, Massa cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, hizo hincapié en darle volumen a Alternativa Federal y se refirió a su vínculo político con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Además, dijo que hace 9 años que no habla con la ex presidenta Cristina Kirchner y que el Gobierno está cada vez más cerrado "alrededor de ideas que no se ven reflejadas en la realidad".