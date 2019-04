-Cuando tengo que decir algo muy reservado, hago una reunión privada. Ahora, si me ponen micrófonos ambientales los muchachos, ahí se me complica. Una vez me pasó en otro gobierno. Yo era funcionario, busqué un amigo, un runfla que sacaba los micrófonos y el tipo los sacó. Había encontrado tres micrófonos en mi despacho. Al día siguiente estaba en una reunión, me golpean la puerta: "Te quieren ver urgente", me dicen. Abro la puerta, está un tipo de la SIDE, me dice: "venimos a ver si tiene micrófonos en su despacho". "No tengo". "¿Cómo sabe?". "Porque los hice sacar." Los venía a poner el flaco, ¿me entendés? Increíble.