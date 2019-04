"El Gobierno no tiene trolls, no existen", afirmó Marcos Peña. Desde hace tiempo que la oposición señala al Jefe de Gabinete como el artífice y responsable de una red de cuentas falsas dedicadas a difamar a dirigentes de otros espacios y a respaldar las políticas de Cambiemos. "El kirchnerismo los tenía, nosotros no porque somos transparentes", agregó el funcionario.