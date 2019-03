Sin mencionar en forma directa a la ex presidenta, el juez federal que investigó la causa Los Sauces y ahora la causa de los Cuadernos, dijo que con la ley del arrepentido tenía "poca fe" pero, aclaró: "me equivoqué y mucho porque sirvió". Admitió, no obstante, que la ley del arrepentido en la Argentina presenta algunas fallas porque, a su entender y a diferencia de lo que sucedió con la investigación del Lava jato en Brasil, el fiscal tiene menos "herramientas de negociación" con el arrepentido y "se debilita" ya que no puede definir la libertad o las penas del acusado. En cambio, en Brasil el caso no va directo a juicio oral por lo que la figura del arrepentido cobra más peso.