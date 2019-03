"No, no, no me siento el personaje. Lo que sí se es que nunca me vas a ver con cara larga. Yo me vengo a divertir, y vengo una hora antes para divertirme con la gente. Traigo un muñeco para que se saque fotos con los chicos. Levanto los chicos en upa para que se saquen fotos. Hago que la gente se suba al auto. Me parece que hay que premiar un poco al que paga una entrada para venir al autódromo. Explicarle a la gente si el auto va de trompa o va de cola me parece aburridísimo… En cambio si uno es un poco divertido y le permite a la gente entrar al auto y que se divierta y valga su entrada me parece que es un poco devolverle lo que está pagando", explica el falso abogado.