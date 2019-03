Precisamente, en ese 2015, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación informó sobre el pago de un anticipo del 25% de los $ 22,5 millones (U$S 1,7 millones de la época) a la organización antitrata de personas para la realización de obras en la propiedad del ex Hospital Militar de San Miguel y la remodelación de un jardín de infantes. Según explicó en el último junio el fiscal Carlos Brito, a cargo de las indagatorias, la fundación no realizó las obras ni siquiera devolvió el dinero recibido.