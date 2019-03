La Constitución provincial permite una sola reelección consecutiva. En la provincia compiten el actual gobernador Alberto Weretilneck, (alianza Juntos Somos Río Negro y aliado del Gobierno), y el candidato del peronismo Martin Soria, hijo del ex gobernador Carlos Soria. Carlos Soria falleció de un tiro en su casa en 2012. Su vicegobernador era Wereltineck, quien asumió el mando de la provincia. Luego fue gobernador. Ahora va por un nuevo periodo. Pero Wereltineck asegura que la gestión en la que reemplazó a Soria no debe computarse como un periodo propio. Sin embargo, según Martín Soria, Weretilneck está finalizando sus dos mandatos y no puede ser reelecto.