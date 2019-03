Los reportajes que Peña concedió el domingo, con los que levantó su veda del último semestre, no cayeron bien en el macrismo bonaerense. En particular, en la respuesta en la que el jefe de ministros se manifestó "conmovido" por el "compromiso" y el "coraje" de la mandataria que, según contestó Peña, cumplirá "su palabra" de no utilizar la Provincia como "un trampolín".