-No va a fondo con un montón de temas. Uno de ellos son algunas mafias. Con algunas sí. Pero en términos estructurales, no. Le voy a dar un ejemplo. La Secretaría de Seguridad, en tres años, no nombró un director de Inteligencia Criminal. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación delito organizado – estado organizado no se revirtió. Se combate el delito organizado a ciegas y por controles. No se desarrolló la Agencia contra el Crimen Organizado, que era una suerte de FBI que concentraba fuerzas policiales y fuerzas de seguridad para luchar contra el crimen organizado, que necesita de una inteligencia a nivel nacional que sepa que un evento de Misiones tiene relación con un evento que sucede en Mendoza.