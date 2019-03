Otra diputada, en cambio, puso el video de una canción "Mis derechos de mujer", interpretada por la nicaragüense Norma Elena Gadea, donde la cantante "de nada sirve las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer". "La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz. Que respeten mi deseo, cuando yo digo que no, que no me levantan la mano ni me levanten la voz", dice la letra del tema que circuló en el chat de diputados del PRO, con la que seguramente muchas mujeres del partido no están de acuerdo.