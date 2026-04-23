Tarjeta Incluyente en CDMX: cómo tramitarla, requisitos y beneficios en transporte y servicios

Te explicamos cómo tramitarla, qué documentos necesitas y cuáles son sus principales beneficios

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa la Tarjeta Incluyente como una de sus principales estrategias para fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad.

Este documento no solo funciona como identificación oficial, sino que también abre la puerta a beneficios en movilidad, servicios y programas sociales dentro de la capital.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 11 mil 400 personas ya han realizado el trámite para obtener este plástico, el cual puede gestionarse de forma gratuita en los módulos habilitados por el DIF Ciudad de México.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Incluyente en la CDMX?

El proceso para obtener la Tarjeta Incluyente es presencial y se lleva a cabo en alguno de los 22 módulos de atención disponibles en la Ciudad de México. Recientemente, se inauguró un nuevo espacio en la Gustavo A. Madero, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.

Las autoridades capitalinas recomiendan acudir con anticipación y verificar los horarios de atención en canales oficiales, ya que la demanda del trámite ha ido en aumento.

Infografía del Gobierno de la Ciudad de México y el DIF explica cómo solicitar la reposición de la Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad en el módulo de atención ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para obtener la Tarjeta Incluyente

Para tramitar este documento, las personas interesadas deben presentar los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México

Constancia de discapacidad y funcionalidad o certificado de discapacidad

Estos documentos permiten validar la identidad del solicitante y su condición, garantizando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

Beneficios de la Tarjeta Incluyente

Uno de los principales atractivos de esta tarjeta es el acceso a beneficios que impactan directamente en la economía y movilidad de las personas con discapacidad.

Transporte público

Las y los beneficiarios pueden obtener descuentos o facilidades en distintos sistemas de transporte de la capital, como:

Metro de la Ciudad de México

Metrobús

Cablebús

Trolebús

RTP

Tren Ligero de la Ciudad de México

Descuentos en servicios

Además, la tarjeta permite acceder a reducciones en pagos básicos como:

Impuesto predial

Servicio de agua

Otros apoyos y facilidades

La Tarjeta Incluyente también cumple funciones adicionales que mejoran la calidad de vida de sus usuarios:

Sirve como identificación oficial de discapacidad

Facilita el trámite de balizamiento de espacios de estacionamiento

Permite obtener placas vehiculares con el logotipo universal de discapacidad

Otorga cortesías urbanas, como la exención del programa “Hoy No Circula”

Personas con discapacidad pueden reponer su Tarjeta Incluyente en el Módulo de Atención Ciudadana ubicado en Prolongación Uxmal 860, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, de forma gratuita si son residentes de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un instrumento clave para la inclusión en la capital

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México destacaron que la Tarjeta Incluyente representa mucho más que un documento administrativo. Se trata de una herramienta que busca garantizar el acceso efectivo a derechos, reducir barreras y fomentar la igualdad de oportunidades.

Con la ampliación de módulos y el incremento en el número de beneficiarios, la estrategia apunta a consolidarse como uno de los pilares de la política social en la capital del país, enfocada en construir una ciudad más accesible e incluyente para todas y todos.

En resumen:

La Tarjeta Incluyente en CDMX es un apoyo para personas con discapacidad permanente.

Es impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México y el DIF Ciudad de México.

El trámite es gratuito y se realiza en 22 módulos en la Ciudad de México.

Más de 11 mil 400 personas ya han obtenido la tarjeta.

Requisitos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio en CDMX

Certificado o constancia de discapacidad

Beneficios principales:

Descuentos o facilidades en transporte público: Metro de la Ciudad de México Metrobús Cablebús Trolebús RTP Tren Ligero de la Ciudad de México

Descuentos en servicios: Pago de predial Servicio de agua



Funciones adicionales:

Identificación oficial de discapacidad

Facilita trámites como balizamiento de estacionamiento

Permite placas con símbolo de discapacidad

Aplica beneficios como exención del programa “Hoy No Circula”

El objetivo es mejorar la movilidad, reducir gastos y garantizar derechos de las personas con discapacidad en la CDMX.