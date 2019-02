Los ex fiscales Müllen y Barbaccia escucharon sucondena, a dos años de prisión, como si hubieran recibido una piña. Müllen reclinado para atrás, Barbaccia inclinado en su silla. Según cuentan los que los trataron, sólo querían la absolución. "Para que me condenen, prefiero 15 años. No hay condena válida para un inocente", lo escucharon decir a Müllen en el hall, minutos antes del veredicto. Ellos sostuvieron hasta último momento que los policías a los que habían acusado, junto a Alberto Nisman, eran parte de los culpables de la masacre.