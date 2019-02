Junto con Menem, Galeano, Anzorreguy, los fiscales y Telleldín también están acusados la ex esposa del reducidor de autos Ana Boragni, el ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen, el abogado Víctor Stinfale; los ex comisarios de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.