También rechazó haber actuado por pedido de Menem. "Los invito a pensar", le dijo a los jueces del tribunal oral: "¿Alguna vez los llamó el hermano del Presidente de la Nación para darles una orden? Imaginen que a esa persona ustedes ni siquiera la conocen. Señores jueces, todos sabemos que esas cosas no pasan pero a ese hecho se lo presentó como hecho cierto y se me acusó por ello, y hasta la ex presidente (Cristina) Kirchner en connivencia con algunas partes lo repitió acá delante de ustedes", agregó y dijo que la ex jefa de Estado en marzo de 2015 instó "groseramente al Presidente de la Corte Suprema para que este juicio se iniciara a como diera lugar".