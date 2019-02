Sobre las definiciones políticas de cara a las elecciones, D'Elía pidió por un frente patriótico de liberación nacional "con Cristina (Kirchner) a la cabeza", y aseguró: "yo no soy moderado. Para mucho kirchnerista gil, que me dice piantavotos, andá a la calle y preguntale a la gente de qué discurso está más cerca, están al lado de los compañeros que se la juegan todos los días, en las trincheras, no del lado de los arribistas que ahora te vienen a hablar de unidad y fueron forros del macrismo, y le votaron todo al macrismo , y después quieren venir a hacer las listas acá adentro, pero ¿qué les pasa? es hora de consecuencia, coherencia".