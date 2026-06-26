Buenas noticias para los habitantes del suroriente de Bogotá: prueban circulación de TransMiCable en San Cristóbal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán hizo parte del inicio de la fase final de pruebas de las cabinas - crédito Alcaldía de Bogotá

Las cabinas del TransMiCable que operarán a lo largo de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, comenzaron a recorrer el sistema por primera vez, como parte del inicio de la fase final de pruebas antes de su entrada en operación.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, junto a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, y el subdirector de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Mauricio Reina, verificaron este avance en el proyecto que beneficiará a cerca de 400.000 personas.

En esta etapa, 144 cabinas recorrerán el trayecto entre Senderos de Altamira y el Portal 20 de Julio, con el fin de evaluar los estándares de seguridad, confiabilidad y funcionamiento en condiciones reales. Tras la etapa de pruebas, el proyecto será sometido a un proceso de certificación internacional para validar los estándares de seguridad y condiciones operativas exigidas para su apertura.

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Así se ven las cabinas en funcionamiento sobre la localidad de San Cristóbal - crédito Alcaldía de Bogotá

El sistema contará con 148 cabinas —144 en operación y cuatro de reserva—, incorpora tecnologías modernas que permitirán una mayor velocidad, especialmente en horas de alta demanda. Las estaciones, además, estarán dotadas de paneles solares para contribuir a la generación de energía. Cada cabina tiene capacidad para 10 personas sentadas, está adaptada para usuarios en silla de ruedas y permite el ingreso de bicicletas plegables.

De acuerdo con las autoridades, ya la obra cruzó el umbral del 90% de ejecución y se espera que en agosto se confirme la terminación total de las obras del cable, mientras que el espacio público concluirá en diciembre del año en curso, cuando se pondrá en operación el servicio.

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El alcalde Galán destacó que el TransMiCable San Cristóbal “es una realidad que va a transformar la vida de 35.000 usuarios al día y 4.000 por hora-sentido”. Por su parte, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, sostuvo que el proyecto “representa una oportunidad real de cerrar brechas, conectar territorios y dignificar la vida de miles de familias”.

El proyecto permitirá la reducción notable de tiempo de tránsito para los habitantes de los barrios encumbrados de la localidad - crédito Alcaldía de Bogotá

La gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, resaltó que con las nuevas tecnologías y mejoras en la operación, los beneficiarios pasarán de trayectos de 45 a solo 10 minutos. “Esto significa una transformación real en la calidad de vida de los residentes de San Cristóbal”, afirmó.

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La infraestructura avanza a buen ritmo: la estación 20 de Julio presenta un avance del 94%, La Victoria del 88% y Senderos de Altamira del 93%.

Jornada de recuperación de espacio público en San Cristóbal

Desde la Alcaldía Local de San Cristóbal se coordinó una jornada de recuperación del espacio público en varios sectores críticos de la localidad.

La intervención, realizada en coordinación con la Policía Nacional, Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, permitió retirar 28 metros cúbicos de residuos voluminosos, equivalente a varios vehículos cargados de muebles, colchones, sofás, madera y objetos en desuso que obstruían calles y andenes. Los equipos realizaron labores de limpieza y recuperación para mejorar la movilidad peatonal y la calidad del entorno urbano.

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Los operativos se desplegaron en puntos como Los Libertadores, 20 de Julio, avenida Primero de Mayo hasta la carrera Décima, avenida Calle Primera Este, carrera Cuarta sur, transversal 15 este y transversal Octava C este.

Jornada de recuperación del espacio público en la localidad de San Cristóbal - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde la autoridad local recordaron que la acumulación de residuos no solo afecta la imagen y funcionalidad del espacio público, sino que también representa un riesgo sanitario, ya que estos materiales pueden ser utilizados para levantar cambuches improvisados y favorecer la presencia de vectores como roedores. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía a no abandonar residuos en la vía pública y a promover el cuidado colectivo de los espacios comunes.

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“Cada residuo que evitamos abandonar en la calle es un problema menos que debemos solucionar como comunidad”, destacaron voceros de la administración local.