Sobre el conflicto con la Argentina por la pastera en Fray Bentos, Tabaré Vázquez sostuvo: "Hubo muchas alarmas previamente, pero pasaron doce años y no ha sucedido nada. Se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron doce años y no sucedió nada de eso. Se superaron los temores y no hubo ningún impacto negativo".