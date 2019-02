Además, la dirigente utilizó la ironía, buscando un paralelo entre el destino de la famosa pareja de la tragedia de William Shakespeare y el futuro de la gestión de Cambiemos: "Están cagados de miedo, no disfrutan de nada de lo que tienen, ni lo van a disfrutar y nosotros no vamos a dejar que lo disfruten, porque los Montescos y los Capuletos, Julieta y su amante, tuvieron un mal final. No sé si eso es lo que anuncia Macri, no lo sé, pero hay deseos, ¿vio?".