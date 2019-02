"Lo va a sobreseer en las tres causas", se ufanaban en el entorno de Carlos Liuzzi cuando el juez federal Luis Rodriguez había concentrado las tres causas en su contra. Y el pronóstico se cumplió. Primero fue en la causa por la llamada telefónica del ex juez Norberto Oyarbide. Luego en la investigación por los millonarios contratos que le otorgó desde la Secretaría Legal y Técnica a la consultora ADCONSA, propiedad de un amigo suyo. Y finalmente en la causa por enriquecimiento ilícito. La jugada no fue perfecta: por una apelación de la Oficina Anticorrupción, la Cámara Federal anuló el último sobreseimiento y le sacó la causa a Rodriguez. El ex colaborador y hombre de confianza de Carlos Zannini todavía intenta justificar su incremento patrimonial.