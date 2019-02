Sola, a Vidal no le quedó más alternativas que recurrir al Presidente que, amable, le dispensó tres eventos en una semana. En uno de ellos, incluso, almorzaron. Pero Macri no es un hueso sencillo de roer y cuando no quiere hablar de algo, encuentra los modos de evitarlo. La gobernadora apenas logró sacarle que discutirían el tema, aunque no pudo profundizar. Al otro día fue Peña el que se comunicó con Salvai para convocarlo a un encuentro donde también estarían Jaime Durán Barba y Horacio Rodríguez Larreta, donde se expondrían los argumentos.