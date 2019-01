Juan Bautista "Tata" Yofre no quiere hablar con el periodismo, dice que no quiere perjudicar a Alfredo Olmedo, sólo aceptó confirmar que se bajó de la posibilidad de una candidatura con el diputado salteño, "a la que nunca" aspiró, aseguró. La fórmula en cuestión no llegó a durar dos semanas, ya que Olmedo la lanzó en Mar del Plata el pasado 11 de enero a pesar de que no había sido acordada con el periodista y exitoso escritor.