Según pudo saber Infobae, si bien entregó un escrito, Eurnekian también eligió responder las preguntas del juez Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo en donde insistió en negar los hechos. "No he tenido, ni podría haber tenido, participación ni conocimiento en los hechos por los cuales se me ha citado a prestar declaración indagatoria", sostuvo Eurnekian.