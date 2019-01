"No voté porque defiendo los intereses de los santacruceños, el Presupuesto no tiene las respuestas que la provincia necesita", había dicho el senador horas después de su ausencia en el recinto. Su enojo, según trascendió, radicaba en la falta de planificación de obras como la autovía Caleta-Comodoro y la planta potabilizadora en Caleta Olivia. "Nosotros ya sabemos lo que Alicia hace con los fondos, le transfieren plata a un gobierno que los hace desparecer y los santacruceños no ven un peso", dijo el legislador en declaraciones radiales.