Pero pasadas las 16:30, el juez decidió que el acuerdo no lo convencía y no lo homologó. Campillo volvió a la alcaidía de tribunales para regresar a su celda en la cárcel de Ezeiza. Se desconoce ahora si la defensa buscará que Campillo amplíe el contenido de sus dichos. Por lo pronto, el juez no tiene plazos para homologar el acuerdo, indicaron las fuentes. Pero no puede trascender nada de lo que Campillo dijo ante los fiscales precisamente porque esa declaración permanece reservada.