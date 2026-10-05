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México vs Chile: así fue le fue al Tricolor en su último partido contra la Selección Chilena

El encuentro ante el conjunto chileno será el último compromiso amistoso de México durante esta ventana internacional

El Tricolor y la Roja disputarán su último partido amistoso de esta Fecha FIFA tras haber disputado uno y dos partidos respectivamente (Especial)
El Tricolor y la Roja disputarán su último partido amistoso de esta Fecha FIFA tras haber disputado uno y dos partidos respectivamente (Especial)
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México y Chile volverán a enfrentarse después de varios años sin coincidir en la cancha. El Tricolor llegará a este amistoso tras caer por 3 a 0 ante Estados Unidos en su partido anterior de la actual Fecha FIFA. El conjunto azteca cometió errores puntuales que le costaron perder el encuentro.

Ahora, el encuentro ante el conjunto chileno será el último compromiso amistoso de México durante esta ventana internacional en lo que es la nueva era de Rafa Márquez.

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¿Cómo llegan al partido?

México llega con dos empates en los primeros partidos de Rafael Márquez como técnico del Tricolor. La selección igualó 1-1 ante Colombia, encuentro en el que Gilberto Mora marcó el gol mexicano, mientras Luis Javier Suárez anotó para el conjunto cafetalero.

El segundo amistoso terminó con el mismo marcador ante Perú. Jairo Vélez adelantó al conjunto sudamericano al minuto 26 tras una falla defensiva de México, pero Víctor Guzmán igualó al 49 con un remate de cabeza después de un servicio de Denzell García. El Tricolor buscó la remontada en el complemento, aunque no encontró el segundo gol.

La Selección Mexicana suma 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 enfrentamientos, aunque el conjunto sudamericano conserva una ventaja goleadora de 41 anotaciones contra 36 a su favor. (Especial)
La Selección Mexicana suma 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 enfrentamientos, aunque el conjunto sudamericano conserva una ventaja goleadora de 41 anotaciones contra 36 a su favor. (Especial)

Chile, en cambio, llega después de dos derrotas. La selección chilena perdió 1-0 frente a Canadá y posteriormente cayó 4-2 ante Estados Unidos.

La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)

¿Cómo fue el último partido entre México y Chile?

México y Chile empataron 2-2 el 8 de diciembre de 2021 en el Q2 Stadium de Austin, Texas, en un partido amistoso disputado fuera de Fecha FIFA. Ambas selecciones presentaron planteles alternativos ante la ausencia de sus principales figuras.

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El Tricolor tomó la ventaja al minuto 9 con un gol de Santiago Giménez, quien aprovechó un servicio de Uriel Antuna dentro del área. Chile respondió al 21 por conducto de Iván Morales, quien marcó tras un rebote concedido por Carlos Acevedo.

México recuperó la ventaja al minuto 64. Jordan Silva remató de cabeza un centro de Sebastián Córdova en una jugada a balón parado y puso el 2-1 para el equipo dirigido por Gerardo Martino.

Chile rescató el empate al minuto 86 con una definición de Pablo Parra dentro del área. El resultado cerró la actividad de la selección mexicana durante 2021 y dejó los debuts de Julián Araujo y Marcelo Flores con el representativo mayor.

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez
La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez (X / Selección Nacional)

Historia y rivalidad

Los cinco antecedentes más recientes entre México y Chile muestran una serie equilibrada: hubo dos triunfos por lado y un empate. El Tri ganó 1-0 y 3-1, mientras que la Roja respondió con el 1-0 de 2018 y la goleada de 2016.

México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez
México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez (X / Selección Nacional )

Antes del nuevo amistoso, ambas selecciones se enfrentaron 33 veces. México acumuló 16 victorias, Chile obtuvo 12 y cinco partidos terminaron igualados. Pese a esa ventaja mexicana en resultados, Chile marcó más goles: 41 frente a 36.

El primer duelo se disputó el 5 de junio de 1928, durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Chile venció 3-1 con un triplete de Guillermo Subiabre, aunque la serie se inclinó después hacia México. La primera victoria mexicana llegó en marzo de 1956: fue 2-1 ante Chile en el Campeonato Panamericano disputado en México.

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