México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,27 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,95% respecto al precio de cierre anterior de 20,47 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,79%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 4,41%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa, con dos días consecutivos de descenso.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 11,43%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 5,69%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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