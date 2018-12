Más allá de que su distrito no suscribirá el protocolo de Bullrich, destacó: "Creo en la Policía que trabaja bien y creo que hay que respaldarla". "Cuando interviene en un hecho actuando bajo la ley, hay que acompañarla y darle las herramientas para que nos proteja. Si no le estamos dando un mensaje para que no actúe y eso está mal", insistió Vidal.