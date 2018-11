Con la salida de Ocampo, cuya gestión pendía de un hilo desde hacía tiempo, Rodríguez Larreta ensayó un movimiento de piezas interno que mantendrá aún no se sabe por cuánto tiempo. Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno que en estos meses deberá definir si acepta o no acompañar de nuevo al jefe porteño en las próximas elecciones, quedará a cargo del área de Seguridad. No hace falta que renuncie a la vicejefatura.