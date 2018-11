Todo resultaría natural, hasta irrelevante por lo natural, si no fuera por el cuadro más amplio que incluye pinceladas de la propia Iglesia Católica. "No somos políticos. La Iglesia no es un partido, ni del Gobierno ni de la oposición", dijo Oscar Ojea, presidente del Episcopado. Lo dijo en un mensaje grabado al final de la asamblea plenaria de los obispos, la última de este año. Y pareció una respuesta al oleaje –también con registro interno- provocado por la llamada "misa moyanista" en Luján, punto destacado de otras tensiones.