Lluvias frenan el rescate de dos integrantes de una familia atrapada en la Gruta de Chichicazapan

Seis integrantes de la familia de personas atrapadas en la Gruta de Chichicazapan, México, posan en un entorno que simula vegetación. (Facebook)

Las intensas lluvias que afectan la Sierra Norte de Puebla complicaron las labores de rescate en la Gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan, donde equipos de emergencia mantienen la búsqueda de los integrantes de una familia que quedaron atrapados tras la creciente de un río subterráneo durante un recorrido turístico.

La Dirección de Protección Civil de Puebla informó que, después de tres días de operaciones, fueron localizados sin vida dos de los tres desaparecidos que permanecían dentro de la cavidad. Con este hallazgo, el saldo del accidente asciende a tres personas fallecidas, tres rescatadas y una más cuyo paradero aún no ha sido confirmado.

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Las autoridades explicaron que las condiciones meteorológicas y la complejidad del terreno han impedido concretar la extracción de los cuerpos.

“Derivado de las condiciones climáticas y la complejidad del terreno, las maniobras de extracción son complicadas, por lo que se prevé que se realicen la madrugada del día sábado dadas las condiciones climatológicas”, informó la dependencia.

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Protección Civil también precisó que las víctimas aún no han sido identificadas de manera oficial, por lo que la Fiscalía General del Estado llevará a cabo las diligencias correspondientes.

En un comunicado, el gobierno estatal aseguró que mantiene contacto permanente con los familiares.

“El Gobierno del Estado mantiene comunicación estrecha y acompañamiento permanente con los familiares, a quienes se les ha atendido desde el primer momento de la situación, con empatía y sensibilidad”.

Autoridades de Puebla reanudarán el 12 de julio las labores de rescate en la Gruta de Chichicazapan. (Protección Civil Puebla)

El operativo reúne a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Comisión Nacional de Emergencias, Rescate México y corporaciones de los municipios de Cuetzalan, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Chignautla. Además, participan voluntarios provenientes de San Luis Potosí y especialistas en buceo, espeleología y rescate vertical.

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El testimonio que reconstruye la tragedia en la Gruta de Chichicazapan

De acuerdo con un reporte del medio poblano i9N, la madre de las dos jóvenes desaparecidas relató que la familia decidió visitar la gruta después de observar un anuncio de recorridos turísticos en un restaurante ubicado cerca de la presidencia municipal de Cuetzalan.

Aunque la lluvia ya había comenzado, afirmó que el guía les sugirió ingresar para resguardarse del mal tiempo, sin advertirles sobre el riesgo de una crecida al interior de la cueva.

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Según su versión, el grupo avanzó en fila hasta una zona estrecha donde las dos jóvenes pasaron primero. Poco después observaron que el nivel del agua aumentó con rapidez.

El novio de una de las jóvenes narró que el guía alcanzó a advertirles que regresaran, pero quienes ya habían cruzado el paso estrecho no pudieron reaccionar a tiempo. “El agua creció y se los llevó. Yo ya no pude ayudarlos”, declaró el sobreviviente.

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El joven explicó que logró salir con vida gracias al apoyo de su hermano, quien después intentó auxiliar al resto de la familia, pero también fue arrastrado por la corriente.

Por su parte, la madre recordó que se sujetó de las rocas para evitar que el agua la arrastrara, mientras el sobreviviente salió en busca de ayuda. Ambos consiguieron abandonar la gruta por sus propios medios, aunque enfrentaron un terreno resbaloso y una corriente que continuó aumentando.

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Las labores de búsqueda permanecen activas, aunque las lluvias y las condiciones del sistema subterráneo continúan como los principales obstáculos para completar el rescate en la Gruta de Chichicazapan.