Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron los procesamientos que había dictado hace un año el juez Sebastián Casanello contra De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, ex directivos de la compañía constructora sueca y representantes de las empresas que permitieron la facturación falsa utilizada para pagar los retornos.