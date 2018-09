El planteo lo formuló la defensa de Carlos Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pero lo apoyaron otros acusados: el ex secretario presidencial Oscar Parrilli; el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta; y el ex funcionario Hernán Gómez. También adhirieron el chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor; el auditor Javier Fernández y los empresarios Gabriel Romero, Rodolfo Poblete y Juan Carlos Lascurain.