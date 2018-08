Su primer contacto con la causa fue negar todas las acusaciones. Es más, se mostró como una víctima de los funcionarios del Ministerio de Planificación. "Observo con indignación que se me acusa de integrar una asociación ilícita con Julio De Vido y otros, un absurdo que se me asocie con quienes me destruyeron a mi y a la empresa con la que trabajé con pasión toda mi vida", dijo en la primera indagatoria a la que tuvo acceso Infobae.