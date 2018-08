En Washington, sede del Fondo Monetario Internacional, entienden la premura de Macri, pero se moverán a su ritmo. Aunque Macri ya anunció que el FMI adelantará los millones de dólares que hagan falta para pagar en 2019 a los bonistas, el staff del Fondo no salió a continuación con un comunicado formal avalando el anuncio presidencial. Se trata de una formalidad, porque Macri no anunciaría un bluff multilateral financiero. Sin embargo, a pesar del aval de Lagarde, Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Italia, China, Canadá y México, el FMI no informó oficialmente lo que Macri adelantó en su escueto mensaje grabado en Olivos.