— Mira, fundamentalmente tiene hoy, porque yo cuando fue gobierno la critiqué muchísimo y no me arrepiento de ninguna de las críticas. Cuando hizo uso de la palabra en el senado sentí que reconocía una parte de su gran error que era no haber tenido la amplitud de permitir el disenso por dentro ¿no? Cuando ella dijo: "Yo a lo mejor me equivoqué en no ser más amplia" bueno, eso es un gesto para importante para mí. De todo el discurso de ayer yo destaco eso de no supimos explicar, no supimos integrar, no llegamos a todos como hubiéramos debido. Bueno, me pareció un elemento contundente que debería escuchar todo el kirchnerismo, todo el kirchnerismo, de lo que no deben volver a hacer nunca, porque no hay que volver iguales, hay que volver mejores ¿no? En todos los casos.