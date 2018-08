"Entonces -siguió- me dijo que por disposición del juzgado tenía que retirarme. Le dije que la medida era ilegal y que además no había nadie dentro de la casa. Me dijo que tenía que cumplir la orden y que hiciera las presentaciones que creía necesarias. Incluso me preguntó si tenía algún efecto personal, agarré mi campera, salí y cerraron la puerta".