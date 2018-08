El incesante desfile de empresarios y ex funcionarios por Comodoro Py a raíz de las revelaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno provocó que la presencia de Jorge "Corcho" Rodríguez, esta mañana, en los tribunales de Comodoro Py no generara sorpresas. Pero sí expectativas, porque al hombre de negocios no se lo esperaba esta mañana en el edificio de Retiro.