El espacio que integra el mandatario está en plena construcción. Tiene el respaldo de un grupo de gobernadores del PJ, quienes coinciden que el peronismo debe generar una propuesta nueva para el 2019 y que la ex presidente Cristina Kirchner no puede ser la candidata que sintetice esa iniciativa. Urtubey representa el ala más dura de ese armado. Es, junto con Juan Schiaretti (Córdoba), el que considera que no hay que hacer ningún tipo de alianza con el kirchnerismo. Ni una PASO, ni un acuerdo.