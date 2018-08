En otra ocasión, la puja revivió. El empresario contó que Baratta lo llamaba antes de cada entrega y siempre le exigía dólares porque los pesos no servían. Ante la negativa, bajo el argumento de que no tenían esa cantidad de efectivo, las amenazas variaban: cortar el gas, no dejar importar tubos de China o que no les iban a asignar nunca más una obra. En la narración Zabaleta aclara que Baratta siempre se resignaba y aceptaba los pesos.