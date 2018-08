En diálogo con el canal Misiones 4, el abogado Juan Manuel Ubeira explicó que su cliente no se iba a presentar porque no estaba dispuesto a quedar preso. "Acá estamos jugando con una ley que es la del arrepentido, sino se involucra a nadie no sale libre", aseguró, demostrando que no va a involucrar a su jefe político. Y agregó que "está dispuesto a declarar si se le acepta la eximición de prisión". Como el pedido fue rechazado, su estrategia, ahora, es acudir a la Cámara Federal para que confirme o revoque esa decisión. Mientras tanto, Thomas tiene un pedido de captura nacional e internacional.