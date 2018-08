Bertuzzi respondió que "es público hace meses" que es el candidato designado por el Gobierno para ocupar un cargo en la Cámara Federal, "con lo cual no es novedoso" ese argumento. Además, el magistrado dijo que esa situación no implica que vaya a influir en el resultado del veredicto y resaltó: "No comparto en nada la fundamentación", aseguró.