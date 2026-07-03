Flávio Bolsonaro ofreció a Trump acuerdos bilaterales entre EEUU y Brasil y le planteó reducir la carga fiscal sobre las tarjetas de crédito

El senador brasileño Flávio Bolsonaro interviene durante un acto celebrado en São Paulo (Brasil) el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El senador y precandidato de la derecha a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, remitió a la administración de Estados Unidos un documento con propuestas de ventajas comerciales, entre ellas la reducción de impuestos para empresas de tarjetas de crédito y un compromiso para que el sistema de pago Pix no se vincule a plataformas consideradas “no occidentales”. Según el diario Folha, el dossier enviado por la oficina del hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro a la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) destaca el sistema electrónico brasileño como un logro del gobierno anterior.

El texto presentado por el aspirante sostiene que Pix no genera conflictos de interés, en referencia a las preocupaciones expresadas por la Administración Trump, y lo compara con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense.

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El senador propuso un “compromiso legislativo” para impedir que el sistema de pagos instantáneos y gratuitos creado por el Banco Central de Brasil se conecte con sistemas de pago transfronterizos procedentes de países como China, aunque el documento no detalla cómo funcionaría este veto.

Además, el senador plantea reducir la “carga regulatoria y fiscal” sobre las tarjetas de crédito, un sector dominado por Visa y Mastercard. Para ello, argumentó que este alivio favorecería la competencia y aumentaría las opciones para los consumidores. “Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico”, expone el documento.

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Flávio Bolsonaro junto a Donald Trump en el Salón Oval (Archivo)

La Casa Blanca manifestó reiteradamente su preocupación por Pix, al considerar que afecta a empresas estadounidenses como Visa y Apple, lo que motivó la apertura de una investigación comercial en Washington. Como resultado, la USTR propuso un aumento del 25% en los aranceles a exportaciones brasileñas, justificando su iniciativa también en cuestiones como la deforestación ilegal y la piratería.

Los documentos de Flávio Bolsonaro advierten que aplicar el nuevo gravamen sería un error político, ya que “daría una victoria política” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rival del senador en las próximas elecciones, y solicita a la Casa Blanca posponer la medida hasta después de los comicios.

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En otra propuesta, Bolsonaro sugirió que Brasil persiga acuerdos comerciales bilaterales fuera del Mercosur, siguiendo una línea similar a la del presidente argentino Javier Milei. El senador sostiene que las restricciones del bloque limitan la capacidad de negociación internacional del país.

El legislador propuso “explorar” mecanismos que permitan alcanzar acuerdos bilaterales entre Brasil y Estados Unidos al margen del bloque regional, grupo comercial que integran también Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

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En el documento remitido a la administración estadounidense, Bolsonaro sostuvo que “Brasil busca formas para liberarse de las amarras del Mercosur que han impedido a anteriores gobiernos tener este tipo de negociaciones con EEUU”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el 29 de junio, durante un acto público en el Palacio del Planalto, en Brasilia (Brasil) (EFE/Andre Borges)

La respuesta de Lula da Silva al dossier no se hizo esperar. El presidente calificó de “inaceptable que la familia Bolsonaro, con su sumisión a intereses extranjeros, pretenda someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos”. En redes sociales, el mandatario consideró que “abogar por el fin del Mercosur (…) es otro ataque a los intereses del pueblo brasileño” y defendió que “Pix es un logro brasileño y no lo abandonaremos”.

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El jefe del Palacio del Planalto también calificó el pedido de aplazamiento del aumento arancelario como “otro acto de traición a la patria”. “Nunca ha habido ni hay justificación alguna para los aumentos arancelarios, ni ahora ni en el futuro”, afirmó Lula, quien ya había responsabilizado públicamente a los hijos de Jair Bolsonaro de promover el incremento del 25% a las exportaciones brasileñas.

En mayo, Eduardo y Flávio Bolsonaro visitaron la Casa Blanca y solicitaron a la administración estadounidense que los grupos Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho fueran catalogados como organizaciones terroristas, medida que fue confirmada poco después.

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(Con información de Europa Press y EFE)