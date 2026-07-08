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Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Las amigas de Wendy Guevara dejaron al azar su participación en el reality show

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Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)
Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)

Paola Suárez reveló que la entrada de Karina Torres a La Casa de los Famosos México 4 se definió con un juego de “piedra, papel o tijeras” entre las dos integrantes de Las Perdidas, y Karina ganó.

La confesión llegó después de que Karina fuera confirmada como la segunda habitante de la cuarta temporada del reality, un anuncio que generó gran emoción entre los fans del programa de televisión.

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Karina Torres formará parte de las celebridades que competirán por un millonario premio. Recordemos que Wendy Guevara, íntima amiga de la influencer, ganó la primera temporada.

Karina Torres, segunda confirmada de la temporada

Mujer con vestido rosa, tatuajes y brazaletes dorados posa junto al logo 3D azul de "La Casa de los Famosos México" sobre fondo degradado
Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

La revelación de Paola llegó tras el anuncio oficial de la producción, que presentó a Karina como la segunda habitante confirmada de la cuarta temporada, después del actor Ernesto Laguardia.

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La temporada arranca el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Hasta el 19 de julio, la producción irá revelando a los participantes uno por día.

Karina había explicado por su parte que encontró en el reality una oportunidad de mostrarse “sin filtros” ante su audiencia, y que el formato de exposición permanente la obligará a enfrentar aspectos de su carácter que antes mantenía fuera del espacio público.

Karina Torres, Paola Suárez y Wendy Guevara conforman Las Perdidas, el clan que construyó una comunidad de seguidores a partir de transmisiones en vivo y un estilo espontáneo en redes sociales.

Por qué Karina Torres aceptó entrar al reality

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La decisión no fue inmediata. En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la creadora de contenido explicó que vio en el programa algo más que una oportunidad laboral. “Acepté este proyecto porque para mí es un impulso para poder salir adelante y seguir creciendo, para seguir saliendo adelante en todos los aspectos”.

Durante mucho tiempo, Torres mantuvo una separación deliberada entre su vida privada y lo que proyectaba en redes sociales. El reality, según su propia lectura, rompe ese límite de forma definitiva.

“Mucho tiempo siempre estuve como que teniendo esa línea con ustedes en redes sociales y dividir mi vida personal. Pero también viene esta parte positiva donde también voy a empezar a enfrentar muchos miedos que tenía, voy a empezar a enfrentar muchas cosas, pero sobre todo a mí misma”, afirmó.

Karina anticipó que la convivencia permanente con las cámaras expondrá aspectos de su personalidad que antes quedaban fuera del espacio público. “Van a conocerme realmente como soy, hermanas. Van a conocerme sin filtros, van a conocer la persona que realmente soy. No me da miedo que conozcan de repente que tengo un carácter medio fuerte, ni me da miedo que de repente me vean enojada”, señaló.

La influencer llega al programa con una historia personal que sus seguidores conocen en parte. Antes de este anuncio, había hablado públicamente del proceso con el que dejó atrás una adicción que se extendió durante 14 años, y de las dificultades que enfrentó como mujer trans.

Su emoción al momento de la confirmación fue visible. “¡Estoy muy emocionada, hermanas, estoy muy emocionada!... No sé ni qué hacer”, dijo entre risas.

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