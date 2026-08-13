Causa en Común detecta anomalías en cifras oficiales de 10 delitos durante el primer semestre de 2026

Además de las variaciones estadísticas, la organización identificó posibles casos de subregistro en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículo con violencia y robo a transportista con violencia. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Durante el primer semestre de 2026, las cifras oficiales de 10 delitos de alto impacto presentaron variaciones atípicas, posibles subregistros y reclasificaciones, de acuerdo con un análisis de Causa en Común que comparó los registros reportados por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los datos del mismo periodo de 2025.

Entre los casos más extremos destaca la extorsión: mientras Aguascalientes reportó una disminución de 94%, Chihuahua registró un incremento de 2,325%. En feminicidio, Nayarit informó una reducción de 82%, frente a un aumento de 600% en Zacatecas.

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El análisis contempla homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia.

Causa en Común estableció cinco categorías de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentación propagandística de las cifras. La organización aclaró que estos señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de manipulación, pero consideró que las inconsistencias requieren explicación, revisión o auditoría.

Homicidios y desapariciones concentran las principales alertas

El homicidio doloso concentró el mayor número de alertas debido a que existen otras fuentes que permiten contrastar los registros oficiales.

Causa en Común señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó 27 mil 989 asesinatos durante 2025, mientras que el SESNSP reportó 24 mil 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, una diferencia de 3 mil 645 víctimas.

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Otro punto de preocupación corresponde a las desapariciones. En algunas entidades, el número de personas desaparecidas supera al de víctimas de homicidio doloso y feminicidio, situación que, según el análisis, plantea interrogantes sobre la dimensión de la violencia letal reflejada en los registros gubernamentales.

La organización también cuestionó la manera en que se presentan los datos de homicidios durante las conferencias matutinas, al señalar que algunas gráficas muestran los promedios diarios visualmente próximos a cero. También identificó comparaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2026 que muestran reducciones mayores a las obtenidas mediante una comparación con el mismo mes del año anterior.

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Hay entidades con variaciones extremas

Además de los casos de extorsión y feminicidio, Zacatecas reportó una disminución de 62% en las víctimas de homicidio doloso, mientras que Guanajuato informó una reducción de 50% en los casos de narcomenudeo. Veracruz, en contraste, registró un incremento de 132% en ese delito.

El análisis también encontró entidades que reportaron cero casos en delitos que anteriormente registraban incidencia. Causa en Común puso como ejemplo a Nayarit, donde no se contabilizaron robos a transeúnte ni a transportista con violencia durante el periodo, además de que no se reportaron víctimas de trata de personas.

Para la organización, estas variaciones deben ser revisadas porque una reducción en los registros administrativos no necesariamente significa que los delitos hayan disminuido en la misma proporción.

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Alertan por posible subregistro y reclasificación

Además de las variaciones estadísticas, se identificaron posibles casos de subregistro en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículo con violencia y robo a transportista con violencia.

En Puebla, por ejemplo, las autoridades reportaron cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

También se detectaron posibles reclasificaciones en homicidio doloso, feminicidio y secuestro. San Luis Potosí reportó 30 víctimas de homicidio doloso y 136 víctimas bajo la categoría de “otros delitos contra la vida”.

En Guanajuato fueron registradas 13 víctimas de feminicidio frente a 100 mujeres víctimas de homicidio doloso. En la Ciudad de México se reportaron cinco víctimas de secuestro, mientras que mil 735 fueron clasificadas como víctimas de “otros delitos contra la libertad”.

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La organización recordó que los registros oficiales están condicionados además por la llamada cifra negra: 93% de los delitos no son denunciados, de acuerdo con su referencia.

Ante las inconsistencias, la organización propuso aumentar la denuncia ciudadana mediante mecanismos vecinales y vías digitales, fortalecer los sistemas de información del SESNSP, homologar los criterios de registro entre instituciones y realizar auditorías independientes sobre las estadísticas estatales y federales.

También planteó establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para los funcionarios encargados de generar la información estadística sobre incidencia delictiva.