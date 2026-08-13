Topos Tlaltelolco responde por qué no viajaron a Colombia: “¿Estar presente es ayudar?”

Members of the Mexican rescue team known as the "Topos Tlatelolco Rescue Brigade" huddle as they prepare to depart for Venezuela, following two earthquakes, at Benito Juarez international airport in Mexico City, Mexico June 26, 2026. REUTERS/Henry Romero

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La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. informó que su personal no se encuentra desplegado en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto. El comunicado surge en medio de una semana de alta exposición mediática para distintos grupos de rescatistas mexicanos conocidos como “Topos”, lo que habría generado confusión sobre cuáles están realmente en territorio colombiano.

La aclaración, en medio de la controversia por ‘Los Topos’ Azteca

Días antes de este comunicado, la organización Topos Azteca, encabezada por Héctor Méndez —conocido como el “Topo Mayor”— llegó a Cali procedente de Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda. Su arribo se volvió noticia no solo por el rescate en sí, sino por un tenso cruce con un periodista local durante una entrevista en vivo, en la que Méndez sostuvo que su brigada actúa como voluntaria, ajena a trámites diplomáticos o filiaciones políticas, y afirmó que “no solicitamos permisos”, antes de colgar abruptamente la llamada.

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El episodio, ampliamente viralizado, coincidió con el comunicado de Topos Tlaltelolco, que precisó que las personas o agrupaciones mexicanas que aparecen públicamente en territorio colombiano no pertenecen a su institución ni actúan en su representación, y que todo despliegue oficial de la Brigada se confirma “exclusivamente mediante nuestros canales institucionales”.

Comunicado de Topos Tlatelolco. (@topos)

Dos grupos, un mismo nombre

La aclaración responde, en parte, a que ambas organizaciones comparten el término “Topos” en su identidad pública, pese a ser instituciones distintas con historial y liderazgo separados. Topos Azteca surgió también tras el sismo de 1985 en Ciudad de México y recientemente participó más de un mes en labores humanitarias en La Guaira, Venezuela, antes de trasladarse a Colombia. Topos Tlaltelolco, por su parte, optó por mantener a su personal en México, a la espera de un requerimiento compatible con sus capacidades, según su propio comunicado.

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El trasfondo: certificaciones y capacidad nacional

La decisión de no desplegarse se da en un contexto donde el gobierno colombiano ha sido selectivo con la ayuda internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este jueves que la brigada de rescate de la Sedena tampoco recibió autorización para ingresar a Colombia, pese a contar con certificación previa, debido a que las autoridades colombianas solicitaron un requisito de certificación adicional.

De acuerdo con reportes de medios colombianos, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha priorizado el trabajo de sus 23 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) acreditados, entre ellos el USAR COL-1 de la UNGRD, y solo ha aceptado apoyo de países como Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Medios locales señalaron además que Topos Tlaltelolco no cuenta con reconocimiento de Insarag, el mecanismo internacional de acreditación para equipos de rescate, aunque sí colabora con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

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La organización afirma que sus integrantes permanecen en México y que ninguna persona mexicana vista en el país sudamericano actúa a su nombre, en una semana de confusión por otros grupos de rescatistas

Voluntariado preparado, el mensaje central

Más allá del contexto de certificaciones, el comunicado de Topos Tlaltelolco insistió en que su participación en una emergencia no comienza con el traslado de personal, sino con el análisis de la situación, el enlace institucional, la evaluación de necesidades y la definición de una misión concreta. “Estar presente es una circunstancia. Ser útil es el objetivo”, señala el texto, que además subraya que la organización no busca desalentar el voluntariado, sino promoverlo con formación técnica y capacidad de integrarse a una respuesta organizada.

La Brigada indicó que dará seguimiento a la evolución de la emergencia, con corte al 13 de agosto en 273 muertos, 3,824 heridos y 377 desaparecidos, según el más reciente balance de la UNGRD, y que podría modificar su decisión si se identifica una misión en la que su intervención resulte necesaria.

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