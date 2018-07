Quizás para dar por cerrado un asunto que estuvo en el debate público en las últimas semanas, Macri aprovechó para a dar a conocer cuáles eran, en su visión, las razones que hacían imposible concretar un acuerdo con el peronismo. "No hay un solo interlocutor con el cual cerrar un pacto de gobernabilidad" afirmó, palabras más, palabras menos. Y recordó el Pacto de Olivos firmado entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem como un caso que no es posible llevar adelante en estos tiempos. "No hay un líder legitimado por los diferentes sectores que asegure que lo acordado vaya a cumplirse", dijo. Por eso, reiteró, "llevamos adelante el diálogo con los gobernadores y los que tienen espacios institucionales".