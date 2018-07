Luego de conocida la decisión del Ministerio de Defensa de acatar la recomendación de la Oficina Nacional de Contrataciones, que indicó no adjudicar las tareas de búsqueda la firma española propiedad de dos socios argentinos (Igeotest), se inició un vertiginoso trámite de readecuación del pliego licitatorio por parte de la Armada para intentar poder contar con los servicios de Ocean Infinity. Se trata de una empresa con mayor envergadura, equipamiento y experiencia, pero que no se había ajustado en su oferta a las exigencias del pliego original. Voceros de Defensa indican que se trabaja en una contratación sujeta al resultado de la búsqueda, bajo la fórmula "no cure no pay", es decir que nada cobrarán sino dan con el paradero del ARA San Juan.