La seguidilla de yerros ofrece una dimensión del desafío intelectual que enfrenta el Presidente. Macri anunció que liberaría el cepo al día siguiente de la asunción. Muchos economistas advirtieron sobre los efectos inflacionarios de la medida. No sucedería, dijo el Presidente, porque los precios ya estaban alineados con el dólar blue. La inflación el primer año sería de 25. Fue de 40. En 2017 sería de 17. Fue de 25. En 2018 sería de 10. No. Sería de 15. ¿Será de 25? ¿De 30? ¿De cuanto? El petróleo iba a bajar luego de la desregulación del precio de las naftas. Subió un 35 por ciento. La relación deuda PBI es muy baja y eso es lo que miran los inversores, decían. No importa que esa deuda crezca a velocidad crucero. El nivel récord del déficit de cuenta corriente no es relevante: muchos países conviven con eso, argumentaban. De repente, empezó a importar mucho todo lo que les parecía una nimiedad. Las Lebacs no eran una bomba de tiempo: otro de los hits.