Con las salidas de Farah y Ballestero, el Gobierno tuvo un candidato para ir a la Cámara Federal: Pablo Bertuzzi, juez del Tribunal Oral Federal 4 que actualmente juzga al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once.